Giliard Santos tem carro roubado e faz amizade com assaltantesReprodução do Instagram

Publicado 02/12/2022 11:43

Rio - Filho de Deolane Bezerra, confinada em "A Fazenda", da Record TV, Giliard Santos surpreendeu os fãs ao contar uma situação inusitada através de seu Instagram Stories, nesta quinta-feira. O influenciador digital de 18 anos disse que teve o carro e dois celulares roubados por quatro bandidos, um deles armado, em São Paulo. Ele, no entanto, conseguiu recuperar seus bens e, de quebra, ficou amigo dos assaltantes.



"Eu estava na praça, comendo com uns amigos né, aí do nada chegou uns quatro caras. E só tinha um armado, e o armado veio em mim né. Eu tava dentro do carro mexendo no celular, ele já disse: 'Desce'. Eu desci e nem falei nada", começou ele, que em poucos minutos descobriu o paradeiro de seu veículo. "Falei com uns amigos meus e tipo 10 minutos depois a gente já sabia onde tava o carro. Ai, em resumo: eu consegui recuperar o carro e meus dois celulares", continuou.

Giliard, então, surpreendeu ao revelar que fez amizade com os assaltantes e até foi para a balada com eles. "Aí pra vocês verem como foi: fiz amizade com os caras e os caras ainda foram pra Regente com 'nóis', pra balada. Tipo, roubou 'nóis', fez amizade e ainda foi pra balada junto, mas tá suave, cada um tá no seu corre. Eu tô bem, ninguém zoou o carro nem nada, tá suave", frisou.

O jovem é filho adotivo de Deolane. "Peguei ele quando eu tinha 16 anos. Ele era vizinho de um restaurante que minha mãe tinha. Estava sozinho em casa e chamaram a polícia, fiquei com ele até os pais chegarem, e isso até hoje, 18 anos [depois]", contou a advogada em entrevista ao "Sensacional", da RedeTV!, em agosto. Além de Giliard, ela é mãe biológica de Kayky e Valentina.

