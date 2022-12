Banda Rastapé sofre grave acidente no trânsito e um instrumentista está em estado crítico na UTI - Divulgação

Banda Rastapé sofre grave acidente no trânsito e um instrumentista está em estado crítico na UTIDivulgação

Publicado 02/12/2022 12:36 | Atualizado 02/12/2022 12:54

Rio - A banda de forró Rastapé sofreu um acidente no trânsito, no último domingo, e um instrumentista do grupo segue internado, em coma, na UTI. A batida aconteceu na BR-364, em Várzea Grande, no Mato Grosso, e envolveu três veículos de carga, a van que transportava os músicos e um carro.

Segundo a assessoria de imprensa do grupo, nenhum dos integrantes da banda perdeu a vida. Parte dos músicos já foi atendida e retornou a São Paulo. No entanto, o instrumentista Éder está em estado crítico na UTI. Jorge Filho (vocal), Fábio (baixo) e Tico (guitarra) estão estáveis e seguem com acompanhamento médico.

No último sábado, o grupo se apresentou no Festival Multicultura Nordeste, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. Segundo seus representantes, eles viajavam com destino à capital de Mato Grosso quando foram atingidos por um veículo que tentou fazer uma "ultrapassagem errada".

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, a perícia foi realizada e as circunstâncias do acidente estão sendo analisadas pela polícia.

Rastapé

A banda Rastapé surgiu em 1999 e foi fundada pelo acordeonista Jorge Lunguinho, conhecido como Seu Jorge, na Paraíba. Formada por pai, filhos e netos, o grupo se apresenta pelo Brasil há 23 anos e tem canções de sucesso como "Beijo Roubado", "Colo de Menina" e "Um anjo do céu".

No total, são oito álbuns e mais de dois milhões de discos vendidos, entre eles um de ouro e um de platina.