William Bonner caminha no Jardim Botânico - JC Pereira/ Agnews

William Bonner caminha no Jardim BotânicoJC Pereira/ Agnews

Publicado 02/12/2022 13:15

Rio - William Bonner, de 59 anos, se exercitou na Zona Sul do Rio, manhã de sexta-feira. De short, camisa, boné e óculos escuros, o apresentador do "Jornal Nacional" fez uma caminhada no Jardim Botânico e mostrou muita disposição. Simpático, ao perceber que estava sendo clicado por um paparazzo, ele deu um sorrisinho.

William Bonner é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas. Os dois oficializaram a união em 2018. Antes de Natasha, o jornalista foi casado por 26 anos com Fátima Bernardes, com quem teve os trigêmeos, Laura, Beatriz e Vinícius. Atualmente, a apresentadora do 'The Voice Brasil' namora Túlio Gadêlha.