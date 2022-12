Felipe Andreoli brinca com Ana Maria Braga durante o Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/12/2022 13:42

Rio - Felipe Andreoli cobrou explicações de Ana Maria Braga durante o "Mais Você", da TV Globo, desta sexta-feira. O jornalista, que está em Doha, no Catar, cobrindo a Copa do Mundo, revelou que ficou com ciúme da apresentadora após ela chamar Tiago Leifert de 'meu namorado' durante o programa desta manhã.

fotogaleria

"Ana Maria, que história é essa? Eu vou aí toda segunda-feira, tomo café com você, elogio a comida, levo para o pessoal comer. O cara vai tomar café uma vez por ano aí e você já chama ele namorado. Eu estou com ciúmes. "Foi um ato falho", rebateu a apresentadora. Leifert se divertiu: "O que eu vou fazer. É a minha beleza, meu carisma. Corre atrás aí, pai".

Entenda

Ana Maria Braga cometeu uma gafe ao anunciar que Tiago seria seu convidado para tomar café da manhã. Ao invés de chamar o narrador e jornalista de convidado, ela se atrapalhou e se referiu a ele como 'meu namorado'. O marido de Daiana Garbin encarou a situação com bom humor.

"Esse pão sem glúten especial é para o meu namorado. Meu namorado não, meu convidado. Você vê que eu penso muitas coisas ao mesmo tempo", afirmou ela, aos risos. "Como é que você me entrega assim, no ar? Minha esposa está vendo. Eu ia dar a notícia mais tarde, e você avisa assim, desse jeito? A gente precisa combinar", brincou Leifert.