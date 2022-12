Ana Maria Braga chama Tiago Leifet de meu namorado durante o Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/12/2022 12:54

Rio - Ana Maria Braga cometeu uma gafe ao anunciar que Tiago Leifert seria seu convidado para tomar café da manhã no "Mais Você", da TV Globo, desta sexta-feira. A apresentadora chamou o marido de Daiana Garbin de 'meu namorado' ao invés de 'convidado'. Ao perceber o erro, a loira caiu na gargalhada. O narrador da Globoplay na Copa do Mundo também encarou a situação com bom humor.

fotogaleria

"Esse pão sem glúten especial é para o meu namorado. Meu namorado não, meu convidado. Você vê que eu penso muitas coisas ao mesmo tempo", afirmou ela, aos risos. "Como é que você me entrega assim, no ar? Minha esposa está vendo. Eu ia dar a notícia mais tarde, e você avisa assim, desse jeito? A gente precisa combinar", brincou Leifert.

Após a gafe, Ana Maria mandou um beijo para a esposa do jornalista. "Deixa eu mandar um beijo para a Dai (Daiana Garbin)", afirmou. Leifert, então, continuou zoando a apresentadora. "Pedir desculpa, né? Ela já deve estar ligando para o advogado", opinou. "É que eu estava pensando em outras coisas", reforçou a loira.

Veja o vídeo: