Fred, do Desimpedidos, volta ao Brasil para assistir jogo com filhoReprodução Internet

Publicado 02/12/2022 15:53

Rio - Fred, ex-marido de Bianca Andrade, postou nesta sexta-feira (2) um vídeo mostrando que voltou ao Brasil para assistir o terceiro jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos com o filho, Cris, de um ano. O influenciador, que é apresentador no canal do Youtube "Desimpedidos", estava no Catar acompanhando a Copa do Mundo pessoalmente. Segundo a legenda do vídeo publicado, o youtuber sentiu falta do filho, justificando sua volta ao Brasil.

Fred escreveu: "Não aguentei de saudade e vim ver meu neném! Eu tinha que assistir pelo menos um jogo com ele na primeira Copa da vida dele! Matando a maior saudade que senti na vida". Nas imagens, Cris e o pai aparecem com a camisa da Seleção Brasileira e bermuda azul, combinando.

Nos comentários, outros famosos elogiaram a atitude do pai. Ivete Sangalo escreveu: "Que príncipe!!!!", o jogador de futsal Douglas "Ninja" Viegas, disse: "Que coisa linda meu truta! Que Deus abençoe muito!" e a influenciadora Raquel Freestyle comentou: "Isso sim vale a pena!"