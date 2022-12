Felipe Neto revela ter sido apaixonado por mulher de Fábio Porchat, Nataly Mega - Reprodução/Instagram

Felipe Neto revela ter sido apaixonado por mulher de Fábio Porchat, Nataly MegaReprodução/Instagram

Publicado 02/12/2022 15:49 | Atualizado 02/12/2022 16:23

Rio - Felipe Neto surpreendeu os seguidores, nesta quinta-feira, ao revelar que já foi apaixonado pela mulher de Fábio Porchat, Nataly Mega. Em postagem no Twitter, que já foi apagada, o youtuber contou que tinha ele e a produtora eram grandes amigos nos tempos do colégio e ainda entregou que é um dos responsáveis pelo romance entre Nataly e Porchat.

"Aleatoriedades da vida… Uma das minhas melhores amigas do colégio, que eu era apaixonadinho com 14 anos, casou com o Fábio Porchat. Olha que fofos!", escreveu o influenciador ao compartilhar uma foto do casal. O humorista respondeu a publicação com outra revelação sobre os amigos: "Teve até selinho na montagem da peça 'Grease' que eu sei!", brincou Fábio.

Teve até selinho na montagem da peça Grease que eu sei!!!!! https://t.co/SHAjC6W8DB — Fabio Porchat (@FabioPorchat) December 2, 2022

Depois, Felipe voltou para reivindicar seu papel de cupido para o casal, explicando que indicou Nataly para uma vaga no canal que se tornaria o Porta dos Fundos. "Explicando: a gente estudou junto a vida toda. Depois que eu comecei a empreender no meio do entretenimento, ela virou produtora e me perguntou se tinha vaga. Eu a indiquei para a produtora que depois virou o Porta dos Fundos. Ela foi contratada. Eu provoquei esse amor, dá licença", disse o empresário.