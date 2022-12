Gabi Martins ostenta boa forma em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram/ Felipe Lima

Publicado 02/12/2022 16:30

Rio - Gabi Martins, de 25 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar uma série de cliques de biquíni no Instagram, nesta sexta-feira. A cantora mostrou que está na torcida pela Seleção, que joga contra Camarões na Copa do Mundo, sediada no Catar, ao posar usando o traje de banho na cor azul e com a estampa 'Made in Brazil (feita no Brasil)'.

fotogaleria

"Vai Brasil", escreveu ela na legenda das fotos feitas para uma campanha de moda praia. Os internautas, claro, elogiaram a beleza e boa forma da ex-BBB. "Maravilhosa", comentou um. "Perfeita", destacou outro. "O Brasil só vai vencer porque você cooperou com essa foto lenda", reagiu uma terceira pessoa.