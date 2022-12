Taís Araujo relembra de quando foi trabalhar de ressaca - Ju Coutinho

Taís Araujo relembra de quando foi trabalhar de ressaca

Publicado 02/12/2022 17:25

Rio - Taís Araujo relembrou um sufoco que passou ao ir para uma gravação do programa "Criança Esperença" de ressaca. Em participação no "Que História É Essa, Porchat?", a atriz revelou que passou mal e vomitou ao vivo nos bastidores do cenário montado pela TV Globo. Ela destacou ainda que não tinha filhos nessa época.

"Sou dada a drinques. Gosto muito do negocinho. Fui para São Paulo gravar um Criança Esperança e era uma época que era gravado no Auditório do Ibirapuera. Um dia antes eu saí para dançar salsa, e dancei a noite toda. Tenho o péssimo hábito que o meu copo está sempre cheio, não sei o que acontece. Mas, enfim, a noite foi ótima, divertidíssima", começou ela.

"Dormi e acordei ótima. Fui para o Ibira, estava com Ana Maria, ela ia fazer um nuggets, enquanto ela preparava os peitos do frango e temperava, o estômago começou a revirar, gravação ao vivo, foi me dando um negócio, descontrole, não sabia que estava mal, foi o tempo de dar um passo para ir para trás das câmeras. Foi o tempo de fazer isso gente [som de pessoa vomitando], escapar das câmeras. Aí o que aconteceu, desapareci. Cara, não sei se a Ana viu. Foi o tempo de sair do backstage, não foi no cenário", continuou.

Taís diz que não chegou a desmaiar, mas a produção da Globo lhe deu soro porque não estava se sentindo bem. A atriz conta ainda que, em determinado momento, se recorda que a cantora Sandy justificou que ela teria vomitado por culpa do fígado, e para não admitir que estava de ressaca, acabou concordando, o que precisou sustentar posteriormente.

"No dia seguinte, falaram que a Ana Maria queria entrar ao vivo. Falei: 'gente, vou ter que sustentar essa mentira'. Entrei ao vivo, menti descaradamente, menti para todos. Ela [Ana] falou: 'Taís será que você está grávida?' Eu falei assim: não sei, Ana. Ainda não fiz o exame'. Com a cara mais lavada possível, porque era muito constrangedor. O Criança Esperança é um programa sério, eu não devia ter bebido um dia antes daquele jeito, mas é que São Paulo me tira do eixo", completou Taís.