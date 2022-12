Dayanne e Daniele Bezerra pedem a saída de Deolane de A Fazenda - Reprodução

Dayanne e Daniele Bezerra pedem a saída de Deolane de A FazendaReprodução

Publicado 04/12/2022 11:10 | Atualizado 04/12/2022 11:18

Rio - Uma grande confusão aconteceu na sede de 'A Fazenda 14', da Record TV, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, na noite deste sábado. Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs de Deolane, foram até o local para pedir a saída da advogada do reality rural, alegando que a mãe está hospitalizada, com quadro de estresse agudo, e acusaram a emissora de manter a loira em cárcere privado. Elas ainda contaram com o apoio dos fãs da advogada na 'manifestação'.

Em um vídeo publicado no Instagram Stories, Daniele se mostrou indignada com a situação. "A gente está aqui em Itapecerica, estou com o contrato na mão. Sou sócia-administrativa da empresa, eles (Record) descumpriram várias regras, minha mãe está indo para o hospital, eles sabem qual, e eles tem o dever moral e contratual de avisar a Deolane, então, eles vão ter que avisar", frisou.

Dayane também se manifestou: "Viemos tirar a Deolane deste manicômio. Estamos aqui esperando alguém responsável, estamos soltando fogos para chamar a atenção, porque ninguém aparece", destacou. Uma funcionária do local explicou que as duas deveriam ir até a sede da Record, mas Daniele exigiu um representante da emissora do local: "Senão vou alegar cárcere privado", avisou. Logo depois, as irmãs de Deolane convocaram os fãs da advogada para irem até o local e pediram pra eles subirem a hashtag 'Libera a Deolane' no Twitter.

Não demorou muito e a polícia chegou no portão da sede de "A Fazenda". Daniele mostrou para uma das autoridades o contrato que a Record firmou com a empresa Bezerra Produções. "Sou sócia-administrativa da empresa, quero reincidir o contrato e tirar minha irmã aí de dentro. Segundo ponto, eles tem o dever moral e contratual de avisar se um familiar da Deolane der entrada no hospital. Minha mãe está no hospital. Liguei pra os diretores e eles estão se negando a avisar que minha mãe está nessa situação. Isso é negligência, omissão de socorro e cárcere privado". Ela também publicou uma foto da mãe na unidade de saúde em sua rede social.

Na sequência, os fãs começaram a chegar na sede do reality rural. Eles gritaram "Libera a Deolane", soltaram fogos, cantaram músicas da doutora e xingaram Bárbara Borges, que venceu a roça falsa, na última quinta-feira, e retornou a sede do reality neste sábado.

Veja alguns vídeos:

As irmãs da Deolane continuam na portaria da Fazenda exigindo que Deolane saiba do estado de saúde da mãe. #AFazenda pic.twitter.com/uILSPQtBBe — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

GRAVE: Daniele Bezerra explica para os policiais o que está acontecendo com a mãe da Deolane e o motivo de estarem em frente a portaria. #AFazenda

pic.twitter.com/nop9qg6rjQ — Central Reality (@centralreality) December 4, 2022