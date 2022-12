Karoline Lima escolheu um modelito ousado para curtir a Farofa da Gkay nesta segunda-feira - Leo Franco / Ag. News

Publicado 06/12/2022 17:47 | Atualizado 06/12/2022 17:47

Rio - Karoline Lima passou o rodo na primeira noite da "Farofa da Gkay" e foi vista aos beijos com John Vlogs, o ex-BBB Rodrigo Mussi, Nilson Neto e Julia Pazzuoli. Na tarde desta terça-feira, a ex-mulher do jogador Éder Militão foi aos Stories do Instagram para comentar a pegação da madrugada anterior.

"Por favor, entendam a disputa. Não quero ninguém me julgando pelo o que aconteceu na noite passada, porque não era eu", brincou a famosa. Karoline ainda postou uma foto do look arrasador que vestiu e complementou: "Não fui eu, foi a Laís", disse, citando o nome que dá para seu lado festeiro.

Um pouco antes de "passar o rodo", Karoline estava conversando com Bianca Andrade e Viih Tube sobre quem ficaria com o posto de "rainha" do evento agora que Viih Tube está grávida, esperando um filho de seu namorado, o ex-BBB Eliezer. Já Bianca Andrade, que no ano passado estava casada com Fred, este ano está solteira. E Karoline Lima também está livre, leve e solta após o fim de seu relacionamento com Éder Militão.

