Mirella volta a protagonizar cenas quentes no De Férias com Ex - Reprodução

Publicado 06/12/2022 14:27

Rio - Mirella, de 24 anos, segue causando durante sua participação no "De Férias com Ex Caribe: Salseiro VIP", da MTV. Após transar com Will e fazer sexo oral em Luana Targino, a cantora recebeu um beijo grego de Lucas durante uma dinâmica com os demais participantes no sétimo episódio da série. Na brincadeira, a ex-participante de "A Fazenda" também beijou na boca, recebeu chupão no seio e um apertão no bumbum.

fotogaleria

Joguinho diferenciado do "De Férias com o Ex" pic.twitter.com/uhFFqDqP9X — Só Mídias (@MidiasSo) December 6, 2022 Em um vídeo publicado no Twitter do programa, Mirella também surge em cenas pra lá de calientes com Lipe Ribeiro durante um encontro na praia. Em um vídeo publicado no Twitter do programa, Mirella também surge em cenas pra lá de calientes com Lipe Ribeiro durante um encontro na praia.