Sem filtros, MC Mirella faz sexo oral em Luana Targino na frente de participantes do ’De Férias Com o Ex’Reprodução / MTV

Publicado 01/12/2022 13:21 | Atualizado 01/12/2022 14:04

Rio - MC Mirella, de 24 anos, fez a temperatura subir durante o sexto episódio do "De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP". Na ocasião, a cantora e ex-participante de "A Fazenda" fez sexo oral em Luana Targino, que entrou no reality show da MTV como ex de Lucas Albert, na frente de parte do elenco do programa. A cena precisou ser cortada pela emissora.



Tudo aconteceu em um quarto da casa. Enquanto Mirella fazia sexo oral em Luana, a ex-BBB Lumena Aleluia e Sérgio acariciavam os seios da influenciadora digital. O show de sexo explícito teve como objetivo ensinar aos homens do reality como fazer um bom sexo oral.

Bruno Magri, ex de Viih Tube, Laddy Nada, Will Guimarães e Marina Gregory assistiram ao momento, batizado de "surubão". "Homens, aprendam", disse Mirella antes de realizar o ato sexual. Alguns dos registros da noite serão exibidos nas pílulas "censuradas" durante a programação da emissora.