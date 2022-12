Hilary Duff relembra anorexia na adolescência - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2022 12:27

Rio - Hilary Duff relembrou a dificuldade de enfrentar um transtorno alimentar na adolescência. A atriz, conhecida por interpretar a personagem Lizzie McGuire no seriado com nome homônimo, contou que questões relacionadas à autoestima fizeram com que ela desenvolvesse anorexia no passado.

"Por causa da minha carreira, não podia deixar de pensar: 'estou diante das câmeras e as atrizes são magras'. Foi horrível", desabafou em entrevista para a revista Women's Health Australia.

Atualmente, aos 35 anos, a artista afirma que aprendeu a lidar melhor com as imposições da indústria e, igualmente, a amar o próprio corpo. "Estou valorizando minha saúde, fazendo atividades que me fazem sentir forte, em vez de apenas melhorar a parte externa do meu corpo", contou.



"Passar tempo com pessoas que me fazem sentir bem e compartilhar opiniões semelhantes sobre saúde e positividade do corpo, dormir o suficiente e equilibrar minha dieta", concluiu ao expor os fatores que a auxiliam na busca da vida saudável.