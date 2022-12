Lexa desabafa sobre torcida de fãs para voltar com MC Guimê - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2022 11:23 | Atualizado 06/12/2022 11:36

Rio - Lexa usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira, para fazer um desabafo sobre a torcida dos fãs a respeito de sua possível reconciliação com MC Guimê, com quem esteve em um relacionamento por sete anos. Os cantores, que anunciaram a separação em outubro, posaram juntos na noite de segunda-feira e empolgaram os internautas que torcem para que eles permaneçam como um casal.

"Gente, eu sei que vocês torcem muito por mim e pelo Guimê. Eu estou aqui no meu apartamento, ele está no dele. Nós não moramos juntos mais já faz um tempo. Sei do carinho e admiração que vocês têm pela gente, foram sete anos e é tempo pra caramba. Levando em consideração que eu tenho 27 anos, conheci o Guimê quando eu estava com 19 pra 20 anos, supernovinha", iniciou a cantora via stories do Instagram.

Na sequência, Lexa ratificou que nutre certo carinho pelo ex-marido e explicou que os dois são apenas amigos. "A gente tem uma admiração muito grande um pelo outro, é um negócio abençoado, lindo de ver. Então, obrigada pelas palavras, nenhuma separação é fácil, mas agora a gente está curtindo essa parte legal da amizade, sabe?", concluiu a artista.