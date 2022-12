Lexa posta foto com MC Guimê, de quem se separou em outubro deste ano - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2022 22:34

Rio - Lexa animou os seguidores, nesta segunda-feira, ao postar a foto do reencontro com MC Guimê, de quem se separou em outubro deste ano. Provando que mantém um bom relacionamento com o ex-marido, a cantora surgiu abraçada com o funkeiro nos bastidores de um show dele.

"Quando o seu ex te convida pro show dele e vocês são tão parceiros, que você vai mesmo. Guimê, sucesso na sua caminhada sempre", declarou ela, na legenda da postagem no Instagram. Quem fez questão de celebrar o reencontro foi a mãe de Lexa, Darlin Ferratry: "Lindos da minha vida. Eu amo vocês de todo meu coração e minha alma, e falo com Deus nosso senhor todos os dias para cuidar de vocês dois. Amores da minha vida", escreveu.

Lexa e MC Guimê anunciaram o fim do casamento em outubro deste ano, depois de sete anos juntos. Em postagem nas redes sociais, a cantora garantiu que os dois concordaram em dar fim à relação: "O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos. Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado peço compreensão, carinho e respeito. Não levantem suposições porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta", afirmou.