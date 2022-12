Pyong Lee e Sammy pintam Jake com as cores do Brasil e da Coréia do Sul - Reprodução Internet

Publicado 05/12/2022 19:51 | Atualizado 05/12/2022 22:56

Rio - Pyong Lee e a ex-esposa Sammy filmaram um momento fofo com o filho Jake nesta segunda-feira (5), durante a partida entre Brasil e Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo. O ex-BBB, é de família coreana e pintou um lado do rosto do filho com as cores do país, ao mesmo tempo, a influenciadora coloria o outro lado com verde e amarelo.

A família, mesmo separada, aproveitou o jogo e brincou com as tintas. Sammy e o filho usaram camisetas iguais com as bandeiras do Brasil e da Coreia, e escreveu na legenda do filho: "Um só coração. Dia especial". Ao som da música oficial da Copa 2022 feita com participação da banda coreana BTS, "Dreamers", a mãe de Jake recebeu muitos elogios nos comentários.

Fãs, internautas e seguidores deixaram recados de amor na publicação, como: "Coisa mais linda, quero essa blusa", "Que bonitinho, Jake tá tão grande", "Que lindo. Assim que tem que ser família unida por mais que não estejam juntos tudo pelo filho" e "O amor que ele recebe dos dois é lindo. Mas sinto muito, é Brasil"