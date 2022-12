Humorista Fábio Rabin surge aos prantos após ser detido pela polícia do Catar - Reprodução/Instagram

Humorista Fábio Rabin surge aos prantos após ser detido pela polícia do CatarReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2022 21:17 | Atualizado 05/12/2022 21:19

Rio - O humorista Fábio Rabin deixou seguidores preocupados ao surgir desesperado nas redes sociais após ser detido no Catar. Na noite desta segunda-feira, o comediante iniciou uma transmissão ao vivo no Instagram direto de uma sala com policiais do país que sedia a Copa do Mundo 2022, mas foi interrompido por um agente enquanto explicava a situação. Mais tarde, ele abriu outra live em que apareceu aos prantos enquanto contava detalhes sobre o que aconteceu.

fotogaleria

"Estou feliz que não estou morto. Me trancaram numa sala com esses caras, liguei uma live lá e acho que se não tivesse ligado, eu estava morto. Tem um cara que está lá e eu quase morri, porque tentei ajudar o cara também. Me liberaram e eu falei que ele estava comigo, quase perdi minha vida para tentar ajudar o cara. Desculpa o desespero", disse Fábio, em vídeo que foi removido de seu perfil e circula pelas redes sociais.

No mesmo registro, um rapaz pergunta ao humorista se os oficiais informaram o motivo dele ter sido detido: "Nenhum. Os caras falaram 'e aí, tá sóbrio?'. F*da-se, a gente está aqui no meio do rolê... Me colocaram dentro de uma sala e falaram 'vai, sorri'. Eu sou judeu, sabe? Eu fiquei sorrindo. Fiquei com muito medo de perder a vida. Se eu não tivesse ligado a live, se não fosse vocês ao vivo vendo essa transmissão...", comentou.

GRAVE - Fábio Rabin é preso no Catar pic.twitter.com/rRYJ4rFQZX — Mais Ácido (@MaisAcido) December 5, 2022

Horas depois, o comediante retornou aos Stories e tranquilizou os fãs, além de comemorar a vitória do Brasil em partida contra a Coreia do Sul nas oitavas de final. "Fala, galera. Muito obrigado pelos comentários, desculpa o susto pra qualquer um aí, o importante é que o Brasil ganhou. É o seguinte: tentei me comunicar com os locais aqui pra falar do ingresso do setor que eu estava, não deu certo. Acabei ficando preso numa salinha e me desesperei. Minha arma foi ligar uma live ali e é isso. No Brasil, a gente conversa mais", finalizou.

Ao site 'UOL', Fábio explicou que foi abordado por policiais enquanto se aproximava do estádio 974 para assistir o jogo da seleção brasileira e levado para uma tenda onde ficam torcedores embriagados. O comediante admitiu ter consumido cerveja e uísque, e alegou que haviam outras pessoas alcoolizadas ao seu redor, mas só ele teria sido detido. De acordo com o portal, amigos do humorista revelaram que ele mal conseguia andar antes do ocorrido.