Simaria posta foto fazendo topless e recebe críticasReprodução Internet

Publicado 05/12/2022 17:12

Rio - Simaria publicou no seu Instagram, nesta segunda-feira (5), uma foto fazendo topless, e cobrindo os seios apenas com a mão. Na legenda, a cantora escreveu: "Suba bem alto, inspire o ar rarefeito, veja o que nunca foi visto; parta, perca-se, mas faça a escalada. Edna St. Vincent M." e dividiu seu público nos comentários.

Por um lado, internautas criticaram a artista pela foto, e escreveram mensagens como: "Não precisa disso pra manter a fama ou ganhar mais fama!!", "Cada um se vira do jeito que pode .... Tudo por ibope", "Acho que precisa de cuidar, terapia seria muito bom" e "Deixou uma carreira de sucesso pra ficar se expondo ao ridículo tá fora da casinha"

Em contrapartida, muitos seguidores saíram em defesa da irmã de Simone e comentaram: "Não entendi o tanto de gente se incomodando com a foto, o Instagram é dela gente, ela é livre pra postar o que quiser, vão viver!", "Parabéns, está linda! Não liga as criticas de gente invejosa.. Continua a fazer o que você sabe fazer melhor! Força", e "Tá linda. A vida é sua, e com um corpaço desse está linda e maravilhosa! Cada um é dono da sua própria vida". Algumas contas famosas também saíram em defesa da cantora. Boninho comentou alguns emojis e o Instagram oficial do Atelier Michelly X, que veste muitas celebridades, escreveu: "Deusa!"