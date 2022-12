DJ Lk da Escócia rebate acusações de MC Carol e expõe prints - Reprodução do Instagram

DJ Lk da Escócia rebate acusações de MC Carol e expõe printsReprodução do Instagram

Publicado 06/12/2022 11:58 | Atualizado 06/12/2022 12:01

Rio - MC Carol acusou o DJ LK da Escócia de usar sua voz em um trecho da música "Tubarão, te amo" sem sua autorização, através de uma publicação no Twitter, na manhã desta terça-feira. Em seu desabafo, a cantora deixou claro que não está recebendo 'nem R$1' com a canção que está bombando nas plataformas de streaming e nas redes sociais, e citou a dificuldade de entrar em contado com a equipe do DJ.

fotogaleria

"Usar minha voz sem autorização nas músicas está virando um hábito! A última foi essa 'Tubarão, te amo' que está bombando nas redes e eu não estou recebendo nem R$ 1. Minha equipe está tentando contato no telefone da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem", escreveu Carol.

Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa “TUBARÃO TE AMO” que tá bombando nas redes e eu não to recebendo nem 1 real… Minha equipe tá tentando contado no tel da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem — MC Carol (@mc_caroloficial) December 6, 2022

Após a acusação, DJ LK da Escócia se manifestou, através do Instagram Stories, e exibiu um print de uma mensagem enviada pelo perfil da cantora nesta manhã. "Acordei agora, com muitas mensagens. Como vocês viram, ela disse que está tentando falar comigo há muito tempo tempo. Ela me chamou hoje no mesmo horário que fez a postagem (no Twitter). Mas é incrível, a música está no top 3 dos Estados Unidos, tocando em tudo quanto é lugar. Aí ela veio chamar agora que a música está assim? A música tem quatro meses, nunca me chamou... Final do ano, todo mundo quer dinheiro, o décimo terceiro", disse no vídeo.

No print, é possível perceber que a mensagem foi enviada pela empresária de MC Carol. "Há algumas semanas estamos tentando contato, sem sucesso, pelo telefone disponibilizado no seu perfil. Percebemos que a voz da MC Carol está sendo usada em 'Tubarão, Te Amo', mas ela não está sendo creditada nem recebendo os devidos royalties. Queremos conversar com vocês e ver como isso pode ser resolvido da melhor forma", afirmou a profissional.