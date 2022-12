Remix de "Waka Waka" de Raphael Vicente chega até Shakira - Reprodução Internet

Publicado 06/12/2022 16:01 | Atualizado 06/12/2022 16:16

Rio - O dançarino Raphael Vicente viralizou recentemente no Twitter com um videoclipe da versão brasileira da música "Waka Waka", da Shakira. No vídeo, é mostrada uma batalha de dança entre dois grupos brasileiros, e Rapha comanda um deles. A repercussão foi tão grande que a própria Shakira assistiu ao vídeo e o publicou no seu Twitter pessoal, marcando o influenciador.

A cantora escreveu no tweet: "This is so good (isso é tão bom!). Adorei! Muito legal!!!". O dançarino respondeu, emocionado com a ídola notando seu trabalho: "Meu Deus como eu vou responder a Shakira? A Maré te ama muito mulher! Muito obrigado!! Venha para o Brasil!"

A interação não acabou, e a cantora convidou Raphael para subir no seu palco na próxima apresentação do Brasil: "E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brazil!!!!!", Rapha terminou o contato respondendo com outro tweet, e disse: "Sha, você é muito rainha, meu Deus, tô amando nossa amizade de anos. Pode deixar que quando você voltar no brasil, eu e meu bonde aqui da maré vamos dançar contigo. Te amo. Minha vó te chamou pra tomar um cafezinho."

A cantora também publicou o vídeo com a mesma legenda em seu Instagram e no Tiktok, fazendo o fã compartilhar no seu Story e se emocionar com seus seguidores. Raphael Vicente ganhou fama no TikTok durante 2022, onde viralizou fazendo vídeos de humor e dança com a família.

