Yohama Eshima sofre acidente de bicicleta - Reprodução do Instagram

Publicado 06/12/2022 12:43 | Atualizado 06/12/2022 13:17

Rio - Yohama Eshima, de 33 anos, deu um susto nos fãs após surgir em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira, sendo atendida em um hospital, depois de sofrer um acidente de bicicleta. A atriz, que interpreta Yone, parceira da delegada Helô (Giovana Antonelli), em "Travessia", da TV Globo, deu mais detalhes sobre o ocorrido, nesta terça-feira, e tranquilizou os admiradores ao dizer que recebeu alta e está bem.

fotogaleria

"Estou bem, tive um acidente de bicicleta. Só estou ótima, porque estava usando capacete. O pneu estourou, minha bike parou, porque amassou o aro e fui jogada pra frente. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Cuidado e sempre com proteção", afirmou a atriz, atualizou os internautas sobre seu estado de saúde. "Estou só com isso (curativo no nariz), ralada, dolorida. Mas estou aqui. Vim trabalhar, maquiagem dá um jeito e disposição a gente arranja", finalizou.