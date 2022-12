Depois de beijo em MC Pablinho, Dora revela que já ficou com Valesca - Reprodução de vídeo

Publicado 06/12/2022 09:36

Rio - Dora Figueiredo, de 28 anos, contou que trocou beijos com MC Pablinho no primeiro dia da 'Farofa da Gkay', que acontece em um hotel de Fortaleza, no Ceará, nesta segunda-feira. Pouco tempo depois a influenciadora digital se surpreendeu ao descobrir que o jovem é filho de Valesca Popozuda, com quem também já ficou.

"Gente! E eu que peguei o filho da Valesca Popozuda na Farofa, sem saber, sendo que já peguei a mãe dele", revelou ela no Twitter.

GENTE E EU QUE PEGUEI O FILHO DA VALESCA POPOZUDA NA FAROFA sem saber, sendo que já peguei a mãe deleh — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) December 5, 2022

Já MC Pablinho publicou o vídeo do beijo dos dois no Instagram Stories e brincou: "o pai tá on".