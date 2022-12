Chega ao fim o relacionamento de Juliana Nalú e Kanye West - Reprodução

Publicado 06/12/2022 10:04

Rio - Juliana Nalú entrou para o time das solteiras! A modelo brasileira de 23 anos confirmou o término do namoro com o empresário e rapper Kanye West, através do Instagram, nesta segunda-feira, ao responder o comentário de um internauta.

"Como consegue estar do lado de um cara que tem afeição ao nazismo? Tu é tão linda e parece ser tão gente boa", disse uma admiradora de Juliana, se referindo ao fato do artista ter elogiado o ditador alemão Adolf Hitler durante uma entrevista e publicado a imagem de uma suástica acoplada a uma estrela de seis pontas no Twitter.

Juliana, então, deixou claro que os dois não estão mais juntos. "Estou solteira. Obrigada pelo carinho <3", respondeu ela, sem dar mais detalhes sobre a separação.

A modelo conheceu o rapper em fevereiro deste ano, em uma festa na casa da irmã de Kim Kardashian, ex-mulher de Kanye, de Kendall Jenner. Pouco tempo depois, Juliana participou de uma sessão de fotos para a marca de roupas de do rapper e os dois começaram a viver um affair. O romance havia se tornado público em outubro.