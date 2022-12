Carlinhos Maia não compareceu na festa de Gkay para cuidar de Lucas Guimarães - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2022 15:39

Rio - Carlinhos Maia desfalcou o primeiro dia de "Farofa da Gkay", que começou na última segunda-feira, para cuidar do ex-marido, Lucas Guimarães. O humorista compartilhou no Instagram o suporte que deu ao influenciador enquanto assistiam à transmissão do evento.

"Só vamos conseguir ir amanhã. Vou assistir do hotel, porque ontem o Lucas ficou tão ansioso com o lançamento dos produtos dele, que quando chegou aqui arriou com febre. Está tomando os medicamentos e vamos ficar de boa aqui. Amanhã a gente vai", disse. "Não adianta, sou arriado os quatro pneus por esse homem. Estou aqui pastorando. Amanhã se ele estiver melhor a gente vai", completou.

Lucas Guimarães também usou as redes para esclarecer a ausência no evento. "Não vou conseguir ir para a Farofa hoje, adoeci, acredita? Certeza que foi a ansiedade que estava para lançar meu Sérum, não estava parando nem para dormir direito. Sem falar um monte de coisas junto que estava acontecendo, daí meu corpo pediu descanso. São dias muito intensos, mas não tenho o que reclamar".