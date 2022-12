Cintia Dicker exibe a barriga de gravidez nas redes sociais - Reprodução do Instagram

Publicado 06/12/2022 15:58

Rio - Cintia Dicker está cada dia mais linda! A modelo, que completa 36 anos nesta terça-feira, exibiu a barriga de oito meses de gestação ao posar de topless para uma foto em frente ao espelho e publicar o clique no Instagram. A ruiva espera a primeira filha, que se chamará Aurora, fruto de seu casamento com o surfista Pedro Scooby. Vale lembrar que o ex-BBB já é pai de Liz, Bem e Dom, do relacionamento anterior com Luana Piovani.

No início deste mês, Cíntia mostrou detalhes do quartinho de Aurora para os fãs. "Eu não consigo ver isso e não dividir com vocês essa fofurice que está ficando o quarto da Aurora. Sem palavras", disse ela, que está morando no Rio de Janeiro após viver dois anos em Portugal. Nas imagens era possível ver o berço, a cômoda, a decoração das paredes e uma varanda que é acessada pelo cômodo.