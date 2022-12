Celebridades

Amigos de longa data, Thiago Silva manda recado para Mumuzinho: 'Para de ligar de madrugada'

Jogador da Seleção recebeu chamada do cantor na véspera do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pela Copa do Mundo

Publicado 05/12/2022 17:26 | Atualizado há 2 horas