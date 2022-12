Gabriel Jesus lamenta saída da Copa e manda recado para si mesmo - Reprodução Internet

Publicado 05/12/2022 15:46

Rio - Gabriel Jesus publicou no Story de seu Instagram, nesta segunda-feira (5), a foto oficial da CBF mostrando o vestiário da seleção para desejar sorte na partida. O jogador compartilhou a postagem e escreveu "Vamos Brasil!", horas antes do jogo de oitavas de final do Brasil contra a Coréia do Sul.

O craque já está de volta à Inglaterra, local onde mora, e receberá os cuidados necessários para a lesão no joelho direito que sofreu na última partida que jogou. Sobre a saída da Copa, o atacante se manifestou, mandando uma mensagem para ele mesmo enquanto criança. Gabriel publicou uma foto sua ainda pequeno, em seu Instagram, e legendou: "Se existisse uma linha do tempo e eu pudesse te ver e te falar alguma coisa, eu diria “Gabriel, você é um vencedor”. Obrigado a todos que mandaram mensagens de apoio e carinho!"

Nos comentários, vários jogadores e artistas demonstraram mensagens de apoio. Philippe Coutinho escreveu: "Você é um fenômeno irmão. Seu fã", o Youtuber Igão disse: "você é monstro irmão, a copa do mundo mais importante você sabe que já venceu. Você é referência e espelho pra quem vem de onde você veio, isso vale muito mais", e o cantor Péricles comentou: "Gabriel, você é um cara que chegou aonde Muita gente jamais colocou os pés. Sua marca na história será pra sempre lembrada, como todos os vencedores que te precederam. Amo você e sua luz. Obrigado pela sua arte".

Além deles, o colega de Seleção, Everton Ribeiro, escreveu: "Boa recuperação irmão! Estamos torcendo por você! Deus abençoe e volte logo!", o jogador português João Cancelo também mandou seu recado: "Um dos melhores com quem tive o prazer de jogar. Juntos sempre guerreiro vai voltar mais forte, Deus abençoe". O atleta de vôlei Bruninho mandou forças: "Força mano!! Deus te abençoe sempre", o perfil oficial da CBF também registrou seu apoio: "Seguimos juntos, craque! Estamos com você!", e junto com vários outros fãs a namorada de Gabriel Jesus, Raiane Lima, escreveu: "Você é mais que vencedor! Vai voltar mais forte que nunca. Vai ficar tudo bem, amamos você!"