Aline Campos posa de biquíni e exibe as curvasReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2022 15:00 | Atualizado 05/12/2022 15:08

Rio - Aline Campos, de 35 anos, encantou os internautas publicar uma série de cliques de biquíni no Instagram. Com um modelo fio-dental, a apresentadora e influenciadora digital exibiu o bumbum redondinho durante um passeio de barco no Rio de Janeiro.

Como era de se esperar, os fãs da namorada de Jesus Luz a encheram de elogios. "Essa mulher é um monumento", comentou um. "Aline pega pesado demais. Que morena linda! Uma das mulheres mais bonitas do mundo", opinou outro. "Sexy, atraente e gostosa", reagiu uma terceira pessoa.

Amigos de longa data, Aline e Jesus assumiram o romance no final de junho deste ano, poucas semanas depois do DJ anunciar o fim do casamento com a influenciadora Carol Ramiro.