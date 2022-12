Silvero Pereira compra a casa própria - Reprodução do Instagram

Publicado 05/12/2022 13:05 | Atualizado 05/12/2022 13:07

Rio - Silvero Pereira revelou para os fãs, através do Instagram, nesta segunda-feira, que realizou um grande sonho. O ator de 40 anos não escondeu a felicidade ao contar que comprou a casa própria. Ele ainda compartilhou algumas imagens da fachada do imóvel, que fica localizado em Eusébio, no Ceará, com seus admiradores, e disse que fará algumas reformas no local.

"Sabe aquele sonho da casa própria? Eu me dei de presente de fim de ano! Um novo lar, um lugar pra chamar de meu, do meu jeitinho. As chaves foi só o primeiro passo, agora tem o quebra quebra da reforma e a construção de um lugar cheio de amor e respeito", comentou o artista, que brilhou como Zaquieu, em Pantanal, na TV Globo.

Através dos comentários, amigos do artista vibraram com a notícia. "Parabéns, meu amor", disse Yanna Lavigne. "Meus parabéns irmão! Muito mais sucesso pra você", afirmou Douglas Silva. "Parabéns, você merece. Grande conquista", opinou Regiane Alves.