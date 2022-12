Bianca Andrade nega plásticas e rebate seguidores - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2022 09:05 | Atualizado 05/12/2022 09:05

Rio - Bianca Andrade usou as redes sociais, no domingo, para rebater críticas recebidas após ser acusada de omitir uma suposta cirurgia plástica, que teria realizado depois do nascimento do filho, Cris, de 1 ano de idade, fruto de seu antigo relacionamento com o youtuber Fred. No Instagram, a influenciadora de 28 anos negou que tenha feito qualquer intervenção cirúrgica e falou sobre a importância de ser uma pessoa empática.

"Sempre que a gente tem a oportunidade de lembrar as pessoas que a gente precisa ter empatia, respeito e tratar os outros como gostaria de ser tratado é importante lembrar. Principalmente em um caso como o meu, que não acontece só comigo, mas também com outras mães. Eu postei esse vídeo e uma galera comentou que a minha barriga estava estranha", iniciou Bianca via stories.

"Eu vou dar um conselho de coração, que fique de aprendizado para muita gente, principalmente se você não é mãe: se você ver o corpo de uma mulher que foi mãe e notar alguma coisa diferente, não comenta. Você não faz ideia do que aquela mulher passou para ter um filho, você não faz ideia do que o nosso corpo tem que passar para ser casa de alguém e abrigar um bebê dentro da gente", aconselhou a empresária.

Na sequência, Bianca comentou que o "espaço" no centro de sua barriga trata-se, na realidade, de uma diástase abdominal, que vem sendo tratada aos poucos. O problema, que promove o afastamento dos músculos do abdômen, é muito comum entre mulheres que tiveram filhos.

"Isso que vocês estão vendo de estranho é a minha diástase. Eu vi muita gente postando que disse: 'A diástase está gritando para ser tratada'. Eu estou tratando a minha diástase, mas cada corpo é um corpo. Tem corpo que some rápido e outros que demoram mais, o que é o meu caso", revelou.

Bianca ainda ratificou que não fez nenhuma intervenção cirúrgica e lamentou que tenha que falar sempre sobre o assunto. "Eu não fiz. É muito chato ter que tocar nesse assunto. Eu fui mãe, tenho minhas inseguranças e tenho treinado muito porque a minha pele da barriga ficou flácida. Até cogitei fazer uma cirurgia porque não estava me sentindo bem e sabia dos comentários das pessoas, mas dei tempo ao tempo e tomei a decisão de não fazer cirurgia. Não afirmem o que vocês não sabem e não fiquem comentando sobre o corpo de mulher que foi mãe", pontuou.

"Respeito gente, meu filho morou na minha barriga e tenho carinho por isso, fico com raiva só quando as pessoas me lembram o quanto está estranho", concluiu a influencer.