Paolla Oliveira mostra reforma em mansãoReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2022 12:01 | Atualizado 05/12/2022 12:14

Rio - Paolla Oliveira, de 40 anos, conferiu de pertinho a obra de sua mansão, neste domingo. Ao compartilhar alguns cliques do local, a atriz desabafou com os fãs, através do Instagram, sobre os perrengues da reforma e as dificuldades precisa enfrentar para realizar seu sonho.

"A beleza do caos. Hoje foi dia de visitar minha obra. Os desejos são novos e muitos, mas o perrengue de obra, basicamente os mesmos . Quebra, junta, levanta, derruba e assim tudo vai acontecendo. Estamos construindo um sonho. Não é fácil, mas sem dúvida, muito bom".

Os internautas não perderam tempo e brincaram com o tamanho da piscina. "Eu consigo pensar que a piscina é maior que a sala da Ana Hickmann", afirmou um. "É um futuro complexo aquático: Paolla Oliveira Park", brincou outro. "Quantos cômodos vai ter essa piscina?", reagiu uma terceira pessoa.

Em um vídeo da publicação, a namorada de Diogo Nogueira também mostrou outros cômodos da casa para seus admiradores. "Já tem a parede do quarto. Eles estão quebrando a escada. E temos um closet, olha aí o tamanho. Ficou muito bom. Aqui também é armário, aqui o banheiro. Agora dá para ver a divisão. Ficou armário lá e tudo isso de armário. E aqui o quarto. Semana que vem vão tirar essa escada", contou.