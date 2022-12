Luana Piovani e o filho mais velho, Dom - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2022 10:52

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira, para desabafar sobre questões da maternidade. No Instagram, a atriz, de 46 anos, admitiu ter ficado assustada com os termos utilizados nas letras das músicas ouvidas pelo seu filho mais velho, Dom, de 10 anos de idade.

"É muito doido, né? Porque mãe não vem com manual, filho também não, e a gente vai aprendendo conforme vai chegando a demanda. É raro acontecer, mas quando eu me deparo com uma situação que não sei o que fazer me dá uma sensação muito ruim", iniciou ela, que também é mãe dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos.

Na sequência, a artista contou que tem dividido o acesso do Spotify com o filho e acabou se surpreendendo com o conteúdo que ele consome. "Estou com acesso às músicas dele e eu estou apavorada com as letras. Cara, é muito ruim. E, aí, eu fui falar com ele e ele riu. Eu falei: 'por que você está rindo? Não é uma coisa engraçada'. Estou falando isso porque eu tive a conversa com ele e hoje fui pegar meu celular e entrou uma música dele, que dizia 'vem sentar, vem sentar na minha vara'. Daí, eu fico pensando, meu Deus do céu, será que existe um discernimento entre 'isso é uma música que eu gosto', mas 'ela é absolutamente de mau gosto e eu jamais vou falar assim'. Ou não existe esse discernimento? Cara, ele tem 10 anos, é uma criança, ele não pode ter esse discernimento e eu fico apavorada", ponderou.

Após admitir que não sabia como agir, Luana ainda pediu a opinião dos seguidores para resolver o problema. "E, aí, eu vou lá, tiro a playlist dele e faço o quê? Deixo ele de castigo? Dou uma bronca? Ele vai escutar com os amigos? Vai, mas é melhor eu explicar pra ele o quão ruim é. E isso vou fazer para ele de novo. Vamos ver se ele vai continuar rindo, achando engraçado, quem sabe ele entende a seriedade. Gente, a gente tem que ensinar as crianças a falarem educadamente. Vai falar mal-educadamente depois de crescer e aprender as coisas todas, mas com 10 anos você tem que falar muito bem. Não é possível isso", afirmou.



Por fim, Luana refletiu sobre os malefícios que isso pode trazer para seu filho e solicitou o auxílio de alguma pedagoga ou psicóloga infantil. "Isso não faz mal? Não é ruim pra criança esse tipo de influência? Porque eu, realmente, fico perdida. É muito difícil. Tenho certeza que não sou só eu que acha ruim essas expressões chulas e e essas palavras no vocabulário de uma criança. Como é difícil educar. Lá vou eu de novo fazer o papel de mãe chata, que vai tirar as músicas que ele tanto ama. Aliás, ele vê redes sociais. É isso mesmo, está vendo como é difícil? Será que boto na terapia de volta?", questionou.