Breno, dupla de Caio César, passa por cirurgia para retirada de tumorReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2022 12:52 | Atualizado 05/12/2022 12:58

Rio - O cantor Breno, da dupla com Caio César, precisou passar uma cirurgia para a retirada de um tumor, neste domingo (5). O artista, de 25 anos, havia revelado em suas redes sociais nesta quinta-feira (1), que tinha recebido o diagnóstico, mas sem dar detalhes do local e da enfermidade.

"Esses dias atrás fui pego de surpresa, fui diagnosticado com um tumor. Graças a Deus pude descobrir cedo, ainda pequeno, com 2cm. O nome é forte, o susto foi grande, mas eu sei que é muito pequeno perto do Deus que cuida de mim", disse o irmão gêmeo de Caio César.

Após passar pelo procedimento, Breno agradeceu o apoio e o carinho que recebeu. "Fiz minha cirurgia e removi o tumor com a glória de Deus. Obrigado de coração por cada mensagem, pelas orações que recebi esses dias todos, foi muito especial, família, amigos, fãs, pessoas que eu não imaginava e me mandaram mensagens lindas de força, muito obrigado", disse ele, afirmando que agora focará na recuperação.

"Hoje é um recomeço que Ele me deu, pra minha vida. Vou focar na pós aqui, me recuperar logo pra poder retribuir do melhor jeito todo amor que recebi e poder voltar pros meus desafios", completou o ex-cunhado de Luan Santana.

Nos comentários, o irmão celebrou a notícia. "Novo em folha graças a Deus meu lek", disse Caio.