Nicole Bahls Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2022 13:50 | Atualizado 05/12/2022 13:51

Rio - A Farofa da Gkay mal começou e já está dando o que falar. A modelo Nicole Bahls desistiu de participar da festa de aniversário de três dias da influenciadora Gessica Kayane, que começa nesta segunda-feira (5), em Fortaleza, capital do Ceará, porque uma vidente lhe alertou que o avião fretado pela aniversariante iria cair.

Nicole chegou a publicar alguns stories no aeroporto, em São Paulo, mas em cima da hora voltou atrás. "Fiquei com medo do avião cair. Por causa da vidente", disse a modelo, em uma postagem no Instagram.

Programada para os dias 05, 06 e 07 de dezembro, a Farofa da Gkay acontecerá no Marina Park Hotel e deve receber mais de 500 convidados e aproximadamente 15 shows.