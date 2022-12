Rafael Cardsoso e Mariana Bridi em 2009 - Reprodução/Instagram

Rafael Cardsoso e Mariana Bridi em 2009 Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2022 14:30 | Atualizado 05/12/2022 14:31

Rio - Rafael Cardoso se pronunciou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento de 15 anos com Mariana Bridi. Em entrevista à Quem neste domingo (4), durante o show da Anitta no Rio, o ator falou que a prioridade são os dois filhos: Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4.

fotogaleria

"Tem que ser em clima de paz [a separação]. Em primeiro lugar, pelos nossos filhos. Deu muito certo, são 16 anos de relacionamento. É melhor pra todo mundo. É isso, seremos sempre uma família, porque temos dois filhos, as coisas mais maravilhosas da minha vida. Eu mato e morro por eles", começou ele.



O ator afirmou que espera que tanto ele quanto Mariana sejam felizes, apesar do processo estressante que é um divórcio. "Lógico que sempre tem um estresse ou outro pra separar. Sempre tem a parte burocrática, que é muito chata, mas a gente vem conversando e acertando esses pontos. O que eu sonho, de verdade, é que ela encontre alguém, eu encontre alguém. Ou não encontre, enfim. Mas que a gente tenha uma relação de amizade, que a gente possa conviver junto com os filhos. A gente só não tem mais o relacionamento”, explicou.



Rafael ressaltou ainda que anunciar a separação não foi algo programado. "Tem um mês já que nos separamos. Não tem um momento certo para anunciar. O pessoal perguntou se eu vim sozinho eu disse que sim. E perguntaram: ‘cadê a mulher?’. E eu falei: ‘ex-mulher’. E aí que foi. Não foi ‘eu vou falar’, o pessoal me perguntou e falei que não estava mais casado. No momento até colocaram ‘solteirão’. E eu estava brincando ‘solteirão, com meus amigos’", contou o ator.

Depois que Rafael revelou a separação, Mariana confirmou em suas redes sociais. "Nos últimos dias eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação se tornou pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que, depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal', disse a filha da jornalista Sonia Bridi.