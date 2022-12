Rafael Cardoso beija Jojo Todynho durante a Central da Copa - Reprodução de vídeo / TV Globo

Rafael Cardoso beija Jojo Todynho durante a Central da CopaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 05/12/2022 11:24 | Atualizado 05/12/2022 12:43

Rio - Rafael Cardoso, de 37 anos, surpreendeu Jojo Todynho durante a 'Central da Copa', da TV Globo, na madrugada deste domingo. Após uma brincadeira da cantora, o ator deu um selinho na artista. Ela ficou sem palavras com a situação, mas demonstrou que gostou da atitude do galã ao dar um sorriso de orelha a orelha.

Tudo começou quando Jojo disse que tinha uma música para Rafael. "Ensaiei um negócio para você, uma música", avisou a funkeira". "Quero ver! Cadê? Só se for dançar comigo", pediu o ator. "Eu danço com você", concordou a cantora. Logo depois, ela começou a cantar e dançar com o galã: "Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser", dizia um trecho da canção.

Rafael, então, deu um selinho na cantora, que ficou em choque com a situação. Ela, no entanto, demonstrou que gostou da atitude de Cardoso ao dar um sorrisão. "Você falou: 'Bota na boca, bota na cara', eu fiquei nervoso", explicou ele. "Técnico. Globo, me contrata!", respondeu Jojo, aos risos.

Veja o vídeo:

a cara da Jojo Toddynho depois que o Rafael deu um selinho nela tá impagável pic.twitter.com/9ve7i9Sd6m — hellen (@hellensfk) December 4, 2022

No mesmo dia, Rafael Cardoso confirmou o término de seu casamento com Mariana Bridi em um evento da Zona Sul do Rio. O casal ficou junto durante após 15 anos e tem dois filhos Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 7. A filha da jornalista Sonia Bridi, da Rede Globo, se pronunciou sobre a separação através do Instagram. "Nos últimos dias eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação se tornou pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que, depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação".