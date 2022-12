Natália Deodato - Reprodução do Instagram

Publicado 05/12/2022 18:11 | Atualizado 05/12/2022 18:12

Rio - Enquanto alguns famosos já mostraram a animação para a "Farofa da Gkay" dentro do avião exclusivo para convidados, teve quem lamentou ter ficado de fora da festa. A ex-BBB Natália Deodato foi aos Stories do Instagram para revelar que não recebeu o saco de lixo enviado pela anfitriã da farra que tem início nesta segunda-feira, em Fortaleza, no Ceará.

"A Gkay esqueceu da badnat gente, fiquei aguardando meu lixo, mas não foi dessa vez", contou a modelo, ao responder a pergunta de um seguidor. Em seguida, Natália fez questão de deixar claro que não está triste por não participar do evento: "Como hoje e amanhã estou em set de gravação no Rio, estou em paz! A capricorniana não está na resenha sensação do momento, mas está trabalhando", declarou.