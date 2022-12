Thiago Silva manda recado para amigo Mumuzinho - Reprodução/Instagram

Thiago Silva manda recado para amigo Mumuzinho Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2022 17:26 | Atualizado 05/12/2022 17:27

Rio - Mumuzinho tem mandado de longe seu apoio para o amigo Thiago Silva. O artista, no ar em "Todas as Flores", compartilhou em seus stories um print de uma conversa em vídeo com jogador da Seleção.

fotogaleria

"As pessoas me perguntam como nos conhecemos, mas não sei explicar. Só sei que desde lá, nunca nos deixamos de nos falar. É um amor de irmão, de pai... Não importa à distância", escreveu o cantor e ator.



O capitão da seleção brasileira, que está no Catar para a Copa do Mundo, joga nesta segunda-feira (5) contra a Coreia do Sul e repostou a imagem em da ligação com um pedido amigável. "Só para de ligar de madrugada pelo amor de Deus", brincou Thiago Silva.