Deolane Bezerra e Pétala Barreiros se reencontram após desistirem de 'A Fazenda 14' - Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra e Pétala Barreiros se reencontram após desistirem de 'A Fazenda 14'Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2022 21:53

fotogaleria

"Mimada, teimosa, mas com um coração gigante. Ninguém solta a mão de ninguém, esse foi o combinado. Voa, borboletinha", escreveu a advogada, na legenda do vídeo. "Você achou que você ia ficar lá? Você achou?", perguntou Deolane, enquanto as duas se abraçavam e choravam. Mais tarde, elas ainda se reencontraram com Tiago Ramos, que foi expulso do programa após uma briga física com Shayan Haghbin.

No último domingo, Deolane Bezerra interrompeu sua participação em "A Fazenda 14" e deixou a competição após ser informada da internação de sua mãe, Solange. Depois da advogada, Pétala Barreiros também abandonou o reality rural. Além das duas, Moranguinho e Bia Miranda ameaçaram desistir do programa mas, até o momento, não oficializaram a decisão.

Confira: