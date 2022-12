Pétala Barreiros desistiu de ’A Fazenda’ - Reprodução/Instagram

Pétala Barreiros desistiu de ’A Fazenda’Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2022 19:21 | Atualizado 05/12/2022 19:22

Rio - Um dia após Deolane Bezerra desistir de "A Fazenda 14" , agora foi a vez de Pétala Barreiros deixar a disputa por R$ 1,5 milhão. Os peões descansavam na tarde desta segunda-feira quando foram acordados por um sinal sonoro que indicava uma mensagem da produção na televisão da sala.

fotogaleria Os peões ficaram surpresos com mais uma baixa no elenco. Bia e Moranguinho, aliadas de Pétala, arrumaram as malas da amiga e questionaram se o grupo A está cancelado pelo público que acompanha o reality show.

Yanka Barreiros, irmã da influenciadora, esclareceu o motivo de sua retirada do programa. "É com muita felicidade que estou postando, a Pétala saiu da fazenda. Não estou acreditando, só quando ela chegar em casa. A gente entrou com uma liminar e deu certo, ela já saiu. Ligaram para a gente e falaram que ela está a caminho de casa. A pétala saiu, é oficial. Não estou acreditando", comemorou.