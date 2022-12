O cantor Fiuk, que está na Farofa da Gkay, teria terminado seu namoro com Thaisa Carvalho - Reprodução Internet

O cantor Fiuk, que está na Farofa da Gkay, teria terminado seu namoro com Thaisa CarvalhoReprodução Internet

Publicado 07/12/2022 07:53

Rio - O cantor Fiuk está na Farofa da Gkay, em um resort de luxo em Fortaleza, no Ceará. E, ao que tudo indica, o artista é o mais novo solteiro da praça. De acordo com uma postagem do influenciador Álvaro, o filho de Fábio Jr. e Thaisa Carvalho não estão mais juntos.

fotogaleria

"Passando pra soltar em primeira mão que Fiuk está solteiro", escreveu o influenciador ao postar uma foto do cantor saindo da piscina. Fiuk realmente está curtindo o evento sem a companhia da namorada, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Em outubro deste ano, no aniversário de Thaisa Carvalho, ele se declarou. "Obrigado por estar sempre ao meu lado! Torço pra esse amor durar pra sempre independente de qualquer coisa. Te amo, minha magrela. Parabéns!!! Desejo tuuudo de melhor na sua vida e na nossa, @thaisacarvalho", escreveu na ocasião.