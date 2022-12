Éder Militão estaria tentando se aproximar novamente da ex-namorada, Tiffany Alvarez - Reprodução Internet

Éder Militão estaria tentando se aproximar novamente da ex-namorada, Tiffany AlvarezReprodução Internet

Publicado 07/12/2022 07:34 | Atualizado 07/12/2022 07:37

Rio - Apesar de estar no Catar com a Seleção em busca do hexa, Éder Militão parece estar com saudades da ex-namorada, Tiffany Alvarez, de 23 anos. Segundo o "Extra", os dois tiveram um relacionamento em 2019, antes de o craque se envolver com Karoline Lima. O jogador tem deixado algumas curtidas e comentários nas fotos da ex.

fotogaleria

Ainda de acordo com a publicação, apesar de nunca terem se pronunciado sobre o relacionamento, Tiffany frequentava os estádios nos jogos do Real Madrid, tinha a simpatia da torcida e foi apresentada à mãe e à família de Militão. O namoro, no entanto, terminou de forma misteriosa. Em seguida, Tiffany se envolveu com Gabriel Veron, ex-jogador do Palmeiras, que atualmente está no Porto. Eles tiveram um filho há 9 meses.

Sites espanhóis têm especulado sobre a reaproximação de Militão e Tiffany depois que o jogador deixou um emoji de uma carinha com corações na última postagem da jovem. Tiffany é atriz e ficou conhecida por ser uma das dublês de Larissa Manoela na novela "Cúmplices de um Resgate", do SBT.