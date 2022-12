Natasha Dantas e Hugo Bonemer - Reprodução Internet

Publicado 07/12/2022 10:35 | Atualizado 07/12/2022 10:39

Rio - A fisioterapeuta Natasha Dantas, de 42 anos, mulher do jornalista William Bonner, postou no Instagram uma foto em que aparece tomando alguns drinques com o ator Hugo Bonemer, primo de seu marido, e brincou com o evento que está movimentando o mundo das celebridades.

"Eu e Hugo Bonemer curtindo todas na Farofa da Gkay. Invejosos dirão que é mentira", brincou Natasha na legenda da imagem. Natasha e William Bonner completaram quatro anos de casamento em setembro deste ano. "Nosso quarto 08 de setembro. Como eu amo nós dois", se declarou Natasha na ocasião.