Juju Salimeni fala sobre época em que foi pobreReprodução/Instagram

Publicado 07/12/2022 09:58 | Atualizado 07/12/2022 09:58

Rio - Juju Salimeni usou as redes sociais, na terça-feira, para responder novas perguntas dos fãs. No Instagram, um seguidor quis saber o que a apresentadora faria caso fosse "pobre por uma semana" e em resposta, ela admitiu que já enfrentou dificuldades financeiras e que apenas adquiriu uma vida confortável há alguns anos.

"Oxe, gente, mas eu fui pobre a vida inteira. Graças a Deus, fui abençoada com uma ótima condição há alguns anos, mas, para isso, trabalhei e trabalho muito", explicou Juju via stories. "Me esforcei, não tive preguiça e fui muito responsável e focada com os meus trabalhos", acrescentou.

Na sequência, outro internauta quis saber o que a apresentadora comprou com o primeiro salário que recebeu na vida. "Meu primeiro salário foi R$ 550 numa loja de roupas. Não lembro exatamente o que comprei, mas foram cremes e maquiagens", relembrou.