Claudia Raia segue fazendo exercícios no sétimo mês de gestação Reprodução/Instagram

Publicado 07/12/2022 14:58 | Atualizado 07/12/2022 15:04

Rio - Com sete meses de gravidez, Claudia Raia segue com sua rotina de exercícios fisícos. Durante participação no "Encontro", a atriz, de 55 anos, garantiu que continua cheia de disposição para fazer suas aulas de dança e treinar na academia. À espera de Luca, ela também revelou que tem sentido algumas sintomas diferentes que na gestação de seus dois primeiros filhos, Sophia e Enzo, frutos do casamento de 17 anos com Edson Celulari.

"Tenho alguns sintomas diferentes, tipo insônia que não tive nas outras e refluxo que já tenho e potencializou. Eu faço aula de balé, malho, tenho feito, claro que tentando descansar entre uma atividade e outra que eu não fazia. Eu esqueço de sentar, eu sou agitada, estou sempre de pé, dançando, jogando uma perna", explicou Claudia, que está grávida de seu primeiro filho com Jarbas Homem de Mello.



A atriz contou que fez muitas coisas arriscadas antes de saber que estava grávida. "Viajei com meus filhos, subi ladeira, pulei de barco, tudo grávida sem saber. Só sentia um soninho, achei que tava puxado esse ano pra mim. Foi até bom porque engravidar aos 55 anos de idade é um peso que pode não dar certo, ninguém engravida com essa idade, é não saber no primeiro trimestre foi bom para dar aquela relaxada", relembra.



Claudia revelou ainda que teve a terceira gravidez prevista por uma guru. "Tenho uma guru da vida inteira que é minha amiga. Ela me disse aos 22 anos que eu teria um terceiro filho por livre arbítrio, que estava no meu caminho num terceiro casamento. Casei, descasei, me separei, veio o terceiro casamento. De repente, liguei pra ela e ela falou que era pra eu retirar os óvulos, fui tirar por causa dela aos 48 anos", contou ela.