Aline Campos e Jesus Luz estão em Bali - Reprodução do Instagram

Aline Campos e Jesus Luz estão em BaliReprodução do Instagram

Publicado 07/12/2022 13:36

Rio - Jesus Luz e Aline Campos compartilharam alguns momentos da viagem a Bali, na Indonésia, com os internautas através do Instagram, nesta quarta-feira. O casal mostrou que esteve no templo Tanah Lot e em outros locais paradisíacos. "Nosso primeiro dia em Bali foi intenso como a gente! Um pouco do que vivemos pra vocês", escreveu a atriz e apresentadora na legenda das fotos publicadas.

fotogaleria

Jesus Luz também falou sobre a experiência em sua rede social. "Hoje conhecemos o templo Tanah Lot. O que levamos da vida? O bem que fazemos. As pessoas que amamos. Os lugares que visitamos. O aprendizado que carregamos", refletiu ele. Aline, então, comentou: "Tanta vida em um dia! Amo essa vida com você".

O casal assumiu o romance no final de junho deste ano, poucas semanas depois de Jesus anunciar o fim do casamento com a influenciadora Carol Ramiro.