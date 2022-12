Rodrigo SantAnna fala sobre o fim do casamento com Junior Figueiredo - Reprodução do Instagram

Publicado 07/12/2022 13:54 | Atualizado 07/12/2022 14:24

Rio - Rodrigo Sant'Anna, de 41 anos, abriu o coração e revelou o motivo do fim do casamento com o roteirista Junior Figueiredo, de 36. Os dois estavam juntos há quatro anos e anunciaram o término da relação em setembro, através do Instagram. Uma das divergências entre os dois foi o fato do roteirista não querer ter filhos. O humorista, no entanto, deixou claro que a separação aconteceu de forma amigável.

"Essa é uma das questões. Acho que é uma junção de fatores. Quando você termina uma relação, nunca é uma coisa só né? Geralmente, é uma junção de conflitos do casal que vai somando no dia a dia. Mas, nós continuamos amigos. Não foi traição, não foi nada de errado que um fez com o outro, nenhum xabu que todo mundo espera que seja. Existe uma divergência de ideais que acaba fazendo com que a gente não consiga mais seguir em uma linha em comum", afirmou o ator, em entrevista à "Quem". "Essa é uma das questões. Acho que é uma junção de fatores. Quando você termina uma relação, nunca é uma coisa só né? Geralmente, é uma junção de conflitos do casal que vai somando no dia a dia. Mas, nós continuamos amigos. Não foi traição, não foi nada de errado que um fez com o outro, nenhum xabu que todo mundo espera que seja. Existe uma divergência de ideais que acaba fazendo com que a gente não consiga mais seguir em uma linha em comum", afirmou o ator, em entrevista à "Quem".

Ele ainda contou como está a vida de solteiro e atribuiu o físico sarado ao novo estado civil. "Está tudo bem. Separação é chata, mas, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. E o lado bom é que fiquei mais sarado agora, tenho me cuidado mais solteiro. Não está tão nítido, porque mesmo casado, já me cuidava também e era ligado com o negócio de academia. Eu acho que fui transformando mais meu corpo. Estou mais definido agora, na verdade. Estou bem biscoiteiro né?!", brincou.



Rodrigo Sant'Anna e Junior Figueiredo se casaram em fevereiro de 2019, em uma casa de festas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A união aconteceu poucos dias após Rodrigo assumir publicamente o relacionamento.

O ator está no elenco da série "Plantão sem Fim", do Multishow, como os personagens Sassá, Doutor Agildo, Célia e Moisés. Ele também estrela o "Tô de Graça", na mesma emissora.