Julio Cocielo e a filha BeatrizReprodução Internet

Publicado 07/12/2022 17:29

Rio - Júlio Cocielo publicou, nesta quarta-feira (7), em seu Instagram uma declaração para a filha Beatriz, de três anos. O Youtuber é casado com a influenciadora Tatá Estaniecki e os dois esperam o segundo filho. Cocielo, que se encaminha ao Catar acompanhar a final da Copa do Mundo, surpreendeu os seus seguidores com um texto emocionante destinado à primogênita.

Acompanhado de uma foto dos dois, o humorista escreveu na legenda: "Já fazem quase 3 anos que eu venho me tornando um cara “preguiçoso”, não tenho vontade de nada, só quero ficar em casa porque não existe nada mais divertido do que brincar com você. E essa é sempre a parte mais triste de viajar, afinal de contas, qualquer dia longe de você parece incompleto. Seu pai tá indo assistir uma final de copa do mundo, e nem ficou ansioso porque passou a semana inteira pensando: “pô vou ficar duas semanas longe delas”. E é sempre assim, todos os dias eu tenho vontade de deixar tudo de lado só pra ficar com você. É óbvio que eu vou me divertir na viagem, inclusive ela é uma realização pessoal incrível pra mim. Então ao invés de desistir, eu volto, te conto tudo, e quem sabe nós vamos juntos no futuro (mesmo que você não goste de futebol, eu vou adorar sua companhia). Você é luz, Beatriz. Obrigado por ter me escolhido como seu pai. Quando eu achei que não existia ninguém tão incrível quanto a sua mãe, você surgiu pra mostrar que eu estava errado. Te amo muito. Que o seu irmãozinho venha cheio de alegria e saúde igual você."

Semanas após descobrir o sexo do seu segundo filho, Tatá respondeu emocionada à postagem do marido: "Volta logo meu amor! Vamos ficar com muita saudade! Você é o melhor pai que nossos filhos poderiam ter, te amo pra sempre!", além dela outros famosos e influenciadores também elogiaram o papai pelo carinho com a filha.

O apresentador Igão escreveu: "A bibi não poderia ter um pai melhor que você, como eu morro de amores por essa relação de vocês. Sou completamente apaixonado na bibi e no jeitinho dela de fazer graça e ser a criança mais iluminada do mundo amo vocês e ansioso demais pra ver o rostinho do baby que está por vir. Te amo irmão e orgulhoso do pai maravilhoso que você se tornou e que eu tinha certeza que você seria", já Mari Saad comentou: "Chorei! Socorro", Larissa Manoela disse: "Chorei não né? Lindos! Quanto amor. Que família linda vocês são.", a cunhada Louise Estaniecki escreveu: "Ahhh gente eu chorei lendo!! Amo tanto essa família e a relação de vocês. Morro de orgulho dessa família! Amo muito vocês" e Rubens Gomes se solidarizou: "Caraca me vi no texto irmão! Ficar longe deles é ruim demais"