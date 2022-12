Virgínia Fonseca conquistou prêmio internacional - Reprodução/Instagram

Publicado 07/12/2022 17:55

Rio - Virgínia Fonseca comemorou a vitória no People's Choice Awards, no qual conquistou o prêmio de influenciadora do ano no Brasil. Acompanhada do marido Zé Felipe, a influenciadora de 23 anos participou do evento realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite da última terça-feira.